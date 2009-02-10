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Расписание матчей
Украина - Словакия
Украина - Словакия: обзор матча 10 февраля 2009
Украина
10.02.2009, вторник, 20:00
Сборные. Международный турнир. Кипр, 1/2 финала
3 : 2
Завершен
Словакия
9'
С. Валяев
47'
Е. Селезнев
83'
А. Милевский (П)
45'
Р. Виттек
70'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Украина - Словакия
Замена
П. Штывар
️️️️
П. Пекарик
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Милевский
Замена
️️️️
Я. Козак
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Кравченко
Замена
А. Тимощук
️️️️
С. Валяев
ГОЛ! 2:2!
М. Гамшик
Пас отдал
Р. Виттек
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Д. Чигринский
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Печалка
Замена
М. Гамшик
️️️️
З. Штрба
ГОЛ! 2:1!
Е. Селезнев
Пас отдал
А. Милевский
Замена
П. Пашаев
️️️️
В. Мандзюк
ГОЛ! 1:1!
Р. Виттек
ГОЛ! 1:0!
С. Валяев
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
0
Андрей Несмачный
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Руслан Ротань
ЛП
0
Сергей Валяев
ОП
18
Сергей Кравченко
ЦП
8
Александр Алиев
АП
15
Артем Милевский
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Словакия
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
6
Здено Штрба
ЛП
8
Ян Козак
ЦП
4
Марио Печалка
ПП
11
Роберт Виттек
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
15
Максим Калиниченко
ЦП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
0
Петер Штывар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шовковский
0
Несмачный
17
Михалик
5
Чигринский
16
Мандзюк
0
Валяев
14
Ротань
18
Кравченко
8
Алиев
11
Селезнев
15
Милевский
4-3-1
2
Пекарик
3
Шкртел
4
Дюрица
5
Чех
4
Печалка
8
Козак
6
Штрба
11
Виттек
16
Мандзюк
0
Пашаев
0
Пашаев
16
Мандзюк
0
Валяев
4
Тимощук
4
Тимощук
0
Валяев
18
Кравченко
15
Калиниченко
15
Калиниченко
18
Кравченко
11
Селезнев
11
Гоменюк
11
Гоменюк
11
Селезнев
2
Пекарик
0
Штывар
0
Штывар
2
Пекарик
6
Штрба
17
Гамшик
17
Гамшик
6
Штрба
4
Печалка
19
Куцка
19
Куцка
4
Печалка
10
Стох
10
Стох
Остались в запасе
Украина
Словакия
23
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
23
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Украина - Словакия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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