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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 29 октября 2016
Боруссия Д
29.10.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
90'
Желтая карточка
Л. Горецка
90'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Бенталеб
Замена
С. Роде
️️️️
У. Дембеле
87'
Замена
А. Шюррле
️️️️
С. Кагава
79'
76'
Желтая карточка
С. Колашинац
75'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Майер
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Ф. Пасслак
71'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
64'
63'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
У. Дембеле
41'
36'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
34'
Желтая карточка
М. Настасич
Желтая карточка
Ю. Вайгль
12'
Желтая карточка
С. Кагава
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-3-2
1
Бюрки
25
Пасслак
28
Гинтер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
27
Гетце
10
Кагава
10
Дембеле
7
Обамеянг
11
Пулишич
4-5-1
1
Ферманн
22
Настасич
5
Хеведес
27
Налдо
23
Колашинац
18
Шепф
30
Гайс
27
Горецка
6
Бенталеб
9
Ди Санто
7
Майер
25
Пасслак
22
Геррейру
22
Геррейру
25
Пасслак
10
Дембеле
17
Роде
17
Роде
10
Дембеле
10
Кагава
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Кагава
6
Бенталеб
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Бенталеб
7
Майер
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Майер
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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