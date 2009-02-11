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Расписание матчей
Франция - Аргентина
Франция - Аргентина: обзор матча 11 февраля 2009
Франция
11.02.2009, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Аргентина
44'
Х. Гутьеррес
84'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Аргентина
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тевес
Замена
️️️️
М. Родригес
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Агуэро
Замена
К. Бензема
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 0:1!
Х. Гутьеррес
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
3
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЛП
14
Жереми Тулалан
ЦП
6
Лассана Диарра
ЦП
7
Франк Рибери
ПП
12
Тьерри Анри
ЦФ
21
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
6
Габриэль Хайнце
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
ПЗ
17
Хонас Гутьеррес
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Франция
1
Уго Льорис
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
0
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
15
Флоран Малуда
ЛВ
18
Алу Диарра
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
0
Джимми Бриан
ЦФ
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
0
Ката Диас
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Даниэль Монтенегро
ЦП
7
Лучо Гонсалес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Херман Денис
ЦФ
11
Карлос Тевес
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
4-4-2
16
Манданда
3
Абидаль
5
Мексес
5
Галлас
19
Санья
8
Гуркюфф
14
Тулалан
6
Диарра
7
Рибери
21
Анелька
12
Анри
3-4-1-1
1
Каррисо
8
Дзанетти
6
Хайнце
15
Демичелис
0
Родригес
14
Маскерано
5
Гаго
17
Гутьеррес
10
Месси
9
Агуэро
21
Анелька
19
Бензема
19
Бензема
21
Анелька
9
Агуэро
11
Тевес
11
Тевес
9
Агуэро
Остались в запасе
Франция
Аргентина
1
Уго Льорис
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
0
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
18
Алу Диарра
ЦП
15
Флоран Малуда
ЛВ
0
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
0
Даниэль Монтенегро
ЦП
9
Серхио Ромеро
ВР
0
Ката Диас
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Лучо Гонсалес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Диего Марадона
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
2
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
0
Мухамаду Дабо
ПЗ
11
Самир Насри
ЛП
18
Алу Диарра
ЦП
15
Флоран Малуда
ЛВ
0
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
0
Даниэль Монтенегро
ЦП
9
Серхио Ромеро
ВР
0
Ката Диас
ЦЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Вальтер Самуэль
ЦЗ
7
Лучо Гонсалес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Херман Денис
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Главный тренер
Диего Марадона
Статистика матча Франция - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
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