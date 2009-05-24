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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Болтон
Манчестер Сити - Болтон: обзор матча 24 мая 2009
Манчестер Сити
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
8'
Ф. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Болтон
Замена
Л. Глаубер
️️️️
У. Бридж
Замена
М. Рига
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Э. О'Брайн
️️️️
Д. Шитту
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
В. Компани
Замена
К. Бешам
️️️️
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
28
Дэнни Шитту
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Ники Хант
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
22
Данн
4
Компани
5
Онуоха
3
Бридж
4
Ричардс
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
34
Де Йонг
10
Кайседо
70
Робиньо
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
28
Шитту
24
Кэхилл
2
Самуэль
0
МакКэнн
21
Муамба
16
Дэйвис
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
3
Бридж
27
Глаубер
27
Глаубер
3
Бридж
4
Компани
5
Сабалета
5
Сабалета
4
Компани
11
Элмандер
0
Рига
0
Рига
11
Элмандер
31
Тэйлор
6
Бешам
6
Бешам
31
Тэйлор
28
Шитту
5
О'Брайн
5
О'Брайн
28
Шитту
Остались в запасе
Манчестер Сити
Болтон
1
Джо Харт
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Остались в запасе
2
Ники Хант
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Манчестер Сити - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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