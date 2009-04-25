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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити - Ливерпуль: обзор матча 25 апреля 2009
Халл Сити
25.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
45'
Х. Алонсо
63'
Д. Кейт
90'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ливерпуль
+1
Замена
А. Доссена
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 0:3!
Д. Кейт
Пас отдал
А. Арбелоа
Замена
Д. Аггер
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Манушу
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Д. Кузен
️️️️
Н. Бармби
Замена
Б. Менди
️️️️
К. Фэган
ГОЛ! 0:2!
Д. Кейт
Пас отдал
М. Шкртел
Желтая карточка
К. Фэган
Красная карточка
К. Фолан
Желтая карточка
Н. Бармби
ГОЛ! 0:1!
Х. Алонсо
Желтая карточка
Д. Марни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
25
Дин Марни
ЦП
0
Джордж Боатенг
ЦП
18
Ник Бармби
ЦП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
39
Крейг Фэган
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
27
Брайан Хьюз
ЦП
14
Ричард Гарсия
ПП
3
Бернар Менди
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-3-2
13
Майхилл
20
Килбейн
19
Заятте
18
Риккеттс
6
Тернер
25
Марни
0
Боатенг
18
Бармби
39
Фэган
21
Фолан
3-2-4-1
25
Рейна
14
Маскерано
37
Шкртел
23
Каррагер
5
Арбелоа
2
Инсуа
7
Кейт
3
Алонсо
6
Лейва
51
Бенаюн
9
Торрес
39
Фэган
3
Менди
3
Менди
39
Фэган
18
Бармби
8
Кузен
8
Кузен
18
Бармби
0
Боатенг
9
Манушу
9
Манушу
0
Боатенг
51
Бенаюн
22
Аггер
22
Аггер
51
Бенаюн
7
Кейт
3
Доссена
3
Доссена
7
Кейт
14
Маскерано
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Маскерано
Остались в запасе
Халл Сити
Ливерпуль
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
14
Ричард Гарсия
ПП
Главный тренер
Фил Браун
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Брайан Хьюз
ЦП
12
Мэтт Дьюк
ВР
16
Петер Халмоши
ЛП
14
Ричард Гарсия
ПП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Халл Сити - Ливерпуль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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