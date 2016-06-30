Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия С - Заглембе
Славия С - Заглембе: обзор матча 30 июня 2016
Славия С
30.06.2016, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Заглембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Славия С - Заглембе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
- : -
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 10 тур
Славия С
1 : 2
18.09.2026
ЦСКА 1948
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Стадион:
Славия
Новости команд
Все
Славия С
Заглембе
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+