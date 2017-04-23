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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Оренбург
Томь - Оренбург: обзор матча 23 апреля 2017
Томь
23.04.2017, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Томь - Оренбург
1
1
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0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Труд
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17:52
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17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
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