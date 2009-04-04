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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 04 апреля 2009
Фулхэм
04.04.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
90+3'
Й. Бенаюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
+3
Замена
Д. Аггер
️️️️
С. Джеррард
+3
ГОЛ! 0:1!
Й. Бенаюн
Пас отдал
С. Джеррард
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Э. Невланд
️️️️
Э. Джонсон
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
Р. Бабел
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Й. Бенаюн
️️️️
Д. Кейт
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЛЗ
44
Джон Пэйнтсил
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пол Кончески
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЛП
3
Андреа Доссена
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
3
Хьюз
15
Кончески
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
29
Дэйвис
17
Джонсон
25
Замора
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
37
Шкртел
23
Каррагер
5
Арбелоа
7
Кейт
3
Доссена
3
Алонсо
6
Лейва
8
Джеррард
9
Торрес
13
Мерфи
16
Дакур
16
Дакур
13
Мерфи
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
17
Джонсон
15
Невланд
15
Невланд
17
Джонсон
8
Джеррард
22
Аггер
22
Аггер
8
Джеррард
7
Кейт
51
Бенаюн
51
Бенаюн
7
Кейт
3
Доссена
8
Бабел
8
Бабел
3
Доссена
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Диоманси Камара
ЦФ
12
Диего Кавальери
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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