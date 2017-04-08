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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Шинник
Мордовия - Шинник: обзор матча 08 апреля 2017
Мордовия
08.04.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
3'
А. Кренделев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Шинник
Замена
А. Молодцов
️️️️
П. Игнатович
88'
Желтая карточка
А. Леонов
87'
Замена
А. Алхазов
️️️️
В. Сысуев
82'
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
П. Деобальд
82'
Желтая карточка
П. Деобальд
81'
75'
Вторая желтая
В. Цховребов
72'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Подоляк
Желтая карточка
Е. Осипов
71'
66'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
А. Митасов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
И. Петров
61'
57'
Желтая карточка
М. Земсков
57'
Замена
М. Султонов
️️️️
Р. Нетфуллин
37'
Желтая карточка
В. Цховребов
35'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Д. Чистяков
20'
Желтая карточка
Д. Чистяков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кренделев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Андрей Семин
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
3-5-1
23
Леонов
5
Багаев
19
Осипов
27
Лебедев
29
Игнатович
34
Сабитов
33
Кренделев
10
Петров
10
Сысуев
57
Деобальд
3-3-2-2
16
Яшин
5
Евсеев
78
Чистяков
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
15
Цховребов
52
Нетфуллин
9
Митасов
8
Земсков
20
Подоляк
29
Игнатович
27
Молодцов
27
Молодцов
29
Игнатович
10
Сысуев
13
Алхазов
13
Алхазов
10
Сысуев
57
Деобальд
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
57
Деобальд
10
Петров
11
Дегтярев
11
Дегтярев
10
Петров
20
Подоляк
10
Лаук
10
Лаук
20
Подоляк
9
Митасов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
9
Митасов
52
Нетфуллин
28
Султонов
28
Султонов
52
Нетфуллин
78
Чистяков
71
Дзахов
71
Дзахов
78
Чистяков
Остались в запасе
Мордовия
Шинник
35
Роман Калюжный
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Остались в запасе
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Андрей Семин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Мордовия - Шинник
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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