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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 15 марта 2009
Челси
15.03.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
18'
М. Эссьен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Замена
В. Божинов
️️️️
Робиньо
Желтая карточка
Ч. Эванс
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Дрогба
Травма
Д. Дрогба
Замена
К. Этуху
️️️️
Элано
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Деку
Желтая карточка
Элано
ГОЛ! 1:0!
М. Эссьен
Пас отдал
Ф. Лэмпард
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
0
Деку
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
(К)
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Элано
ЛП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦП
70
Робиньо
АП
7
Стивен Айрленд
ПП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Келвин Этуху
ПП
17
Чед Эванс
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
26
Терри
3
Босингва
2
Эссьен
8
Лэмпард
13
Баллак
0
Деку
11
Дрогба
39
Анелька
4-3-1-2
24
Гивен
4
Ричардс
5
Онуоха
22
Данн
3
Бридж
7
Айрленд
5
Сабалета
8
Элано
70
Робиньо
10
Кайседо
98
Райт-Филлипс
0
Деку
0
Беллетти
0
Беллетти
0
Деку
11
Дрогба
13
Малуда
13
Малуда
11
Дрогба
8
Элано
23
Этуху
23
Этуху
8
Элано
10
Кайседо
17
Эванс
17
Эванс
10
Кайседо
70
Робиньо
86
Божинов
86
Божинов
70
Робиньо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
27
Леонардо Глаубер
ЦЗ
1
Джо Харт
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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