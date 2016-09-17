Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Шинник
Кубань (ЛФЛ) - Шинник: обзор матча 17 сентября 2016
Кубань (ЛФЛ)
17.09.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
14'
Д. Дзахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Шинник
87'
Желтая карточка
А. Митасов
83'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
М. Майрович
82'
79'
Желтая карточка
И. Подоляк
79'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
А. Щадин
️️️️
Р. Бугаев
79'
77'
Желтая карточка
М. Султонов
64'
Замена
М. Лаук
️️️️
М. Земсков
62'
Желтая карточка
М. Земсков
Замена
И. Армаш
️️️️
С. Гогниев
61'
Вторая желтая
С. Бендзь
59'
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Гай
46'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Хубулов
42'
Желтая карточка
С. Бендзь
38'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Максим Майрович
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-4-1-2
39
Фролов
8
Бугаев
28
Байрыев
26
Бендзь
88
Олоя
19
Гай
7
Маляров
88
Хубулов
52
Лобкарев
98
Ильин
2
Гогниев
4-1-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
71
Дзахов
28
Султонов
81
Низамутдинов
8
Земсков
2
Гогниев
5
Армаш
5
Армаш
2
Гогниев
88
Хубулов
99
Житнев
99
Житнев
88
Хубулов
8
Бугаев
92
Щадин
92
Щадин
8
Бугаев
19
Гай
10
Майрович
10
Майрович
19
Гай
81
Низамутдинов
20
Подоляк
20
Подоляк
81
Низамутдинов
8
Земсков
10
Лаук
10
Лаук
8
Земсков
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
28
Султонов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
28
Султонов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Шинник
1
Евгений Помазан
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
13
Владимир Обухов
ЦФ
37
Владислав Ослоновский
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Шинник
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+