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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 апреля 2017
Бернли
23.04.2017, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
А. Марсьяль
39'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
90'
Замена
М. Кэррик
️️️️
П. Погба
Желтая карточка
Д. Хендрик
88'
80'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Марсьяль
78'
Желтая карточка
У. Руни
Замена
Д. Агьей
️️️️
Э. Барнс
75'
70'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
Желтая карточка
М. Лоутон
65'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Д. Бойд
62'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Б. Ми
45'
39'
ГОЛ! 0:2!
У. Руни
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
7
Даниэл Агьей
РФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
3-5-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
11
Брэди
8
Бартон
29
Хендрик
3
Уорд
21
Бойд
45
Грэй
35
Барнс
4-3-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
17
Блинд
3
Байи
15
Янг
21
Эррера
8
Погба
25
Феллайни
77
Лингард
9
Марсьяль
32
Руни
35
Барнс
7
Агьей
7
Агьей
35
Барнс
15
Ми
6
Тарковски
6
Тарковски
15
Ми
21
Бойд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Бойд
9
Марсьяль
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Марсьяль
8
Погба
16
Кэррик
16
Кэррик
8
Погба
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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