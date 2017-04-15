Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 15 апреля 2017
Эвертон
15.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
49'
Ф. Ягиелка
71'
Б. Ми (АГ)
74'
Р. Лукаку
52'
С. Воукс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Баркли
90'
86'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Хендрик
83'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Э. Барнс
Замена
Г. Бэрри
️️️️
К. Миральяс
76'
74'
Замена
А. Грэй
️️️️
С. Воукс
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Бэйнс
74'
Желтая карточка
Р. Баркли
72'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Ми
71'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Воукс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Э. Уилльямс
49'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
И. Гуйе
45'
Желтая карточка
И. Гуйе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
16
Стивен Дефур
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
4-2-1-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
27
Холгейт
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
87
Миральяс
9
Лукаку
6
Баркли
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
29
Хендрик
8
Бартон
3
Уорд
11
Брэди
35
Барнс
19
Воукс
6
Баркли
11
Лукман
11
Лукман
6
Баркли
87
Миральяс
18
Бэрри
18
Бэрри
87
Миральяс
5
Гуйе
13
Валенсия
13
Валенсия
5
Гуйе
35
Барнс
7
Агьей
7
Агьей
35
Барнс
29
Хендрик
8
Вествуд
8
Вествуд
29
Хендрик
19
Воукс
45
Грэй
45
Грэй
19
Воукс
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+