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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 09 апреля 2017
Эвертон
09.04.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Лестер
1'
Т. Дэвис
23'
Р. Лукаку
41'
Ф. Ягиелка
57'
Р. Лукаку
4'
И. Слимани
10'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лестер
78'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Шнейдерлен
73'
64'
Желтая карточка
Э. Кинг
61'
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Варди
61'
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Грей
ГОЛ! 4:2!
Р. Лукаку
57'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
45'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ягиелка
41'
29'
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
К. Миральяс
29'
ГОЛ! 2:2!
Р. Лукаку
23'
10'
ГОЛ! 1:2!
М. Олбрайтон
4'
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
ГОЛ! 1:0!
Т. Дэвис
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-1-3
1
Жоэль
3
Бэйнс
19
Ягиелка
28
Пеннингтон
27
Холгейт
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
87
Миральяс
9
Лукаку
6
Баркли
4-3-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
29
Беналуан
6
Хут
33
Чилвел
11
Олбрайтон
10
Кинг
4
Дринкуотер
10
Грей
9
Варди
19
Слимани
14
Шнейдерлен
18
Бэрри
18
Бэрри
14
Шнейдерлен
9
Варди
7
Муса
7
Муса
9
Варди
10
Грей
26
Марез
26
Марез
10
Грей
11
Олбрайтон
11
Ульоа
11
Ульоа
11
Олбрайтон
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Эвертон - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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