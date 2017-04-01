Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 01 апреля 2017
Ливерпуль
01.04.2017, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
8'
С. Мане
31'
Ф. Коутиньо
60'
Д. Ориги
28'
М. Пеннингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
Замена
Р. Клаван
️️️️
Р. Фирмино
90'
82'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Ф. Коутиньо
74'
Желтая карточка
Э. Джан
68'
67'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
М. Пеннингтон
66'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Т. Дэвис
62'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
ГОЛ! 3:1!
Д. Ориги
Пас отдал
Ф. Коутиньо
60'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
57'
40'
Желтая карточка
Р. Баркли
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Лейва
31'
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Пеннингтон
Пас отдал
Э. Уилльямс
26'
Желтая карточка
Т. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
27
Мэйсон Холгейт
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
32
Матип
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
23
Вейналдум
6
Лейва
20
Милнер
10
Мане
11
Коутиньо
9
Фирмино
3-1-4-2
1
Жоэль
5
Уилльямс
19
Ягиелка
28
Пеннингтон
5
Гуйе
27
Холгейт
6
Баркли
22
Дэвис
3
Бэйнс
9
Лукаку
9
Калверт-Льюин
9
Фирмино
24
Клаван
24
Клаван
9
Фирмино
11
Коутиньо
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
11
Коутиньо
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
28
Пеннингтон
18
Бэрри
18
Бэрри
28
Пеннингтон
9
Калверт-Льюин
87
Миральяс
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
22
Дэвис
13
Валенсия
13
Валенсия
22
Дэвис
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Марко Груйич
ОП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Эвертон
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+