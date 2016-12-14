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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Суонси
Вест Бромвич - Суонси: обзор матча 14 декабря 2016
Вест Бромвич
14.12.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
50'
Х. Саломон Рондон
61'
Х. Саломон Рондон
63'
Х. Саломон Рондон
78'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Суонси
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
85'
78'
ГОЛ! 3:1!
У. Раутледж
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. Моррисон
77'
72'
Замена
Борха
️️️️
Ф. Льоренте
72'
Замена
Д. Корк
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Н. Шадли
71'
64'
Замена
М. Барроу
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Брант
63'
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
К. Брант
61'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
М. Филлипс
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4
Джей Фултон
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Борха
ЦФ
3-5-1-1
12
Фостер
36
Маколи
13
Ольссон
12
Ньом
24
Флетчер
22
Якоб
89
Шадли
11
Брант
25
Филлипс
7
Моррисон
23
Рондон
4-1-2-2-1
22
Фабиански
22
Ранхель
26
Моусон
5
Амат
3
Тэйлор
7
Бриттон
4
Фултон
10
Монтеро
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Льоренте
7
Моррисон
8
Гарднер
8
Гарднер
7
Моррисон
89
Шадли
16
МакКлин
16
МакКлин
89
Шадли
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
7
Бриттон
4
Корк
4
Корк
7
Бриттон
10
Монтеро
77
Барроу
77
Барроу
10
Монтеро
12
Льоренте
17
Борха
17
Борха
12
Льоренте
Остались в запасе
Вест Бромвич
Суонси
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Вест Бромвич - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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