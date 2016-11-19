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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Суонси
Эвертон - Суонси: обзор матча 19 ноября 2016
Эвертон
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
89'
Ш. Коулмен
41'
Г. Сигурдссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Суонси
Желтая карточка
К. Миральяс
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ш. Коулмен
89'
87'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Фултон
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Ф. Ягиелка
83'
81'
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Барроу
Желтая карточка
Р. Баркли
75'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. МакКарти
72'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
А. Леннон
66'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
63'
Желтая карточка
Д. МакКарти
57'
42'
Желтая карточка
К. Ноутон
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
40'
38'
Желтая карточка
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Росс Баркли
АП
16
Джеймс МакКарти
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
4
Джек Корк
ПП
77
Моду Барроу
РФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
17
Борха
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
19
Ягиелка
5
Уилльямс
23
Коулмен
5
Гуйе
16
МакКарти
11
Боласи
12
Леннон
6
Баркли
9
Лукаку
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
5
Амат
3
Тэйлор
8
Фер
4
Корк
4
Фултон
10
Сигурдссон
15
Раутледж
77
Барроу
16
МакКарти
87
Миральяс
87
Миральяс
16
МакКарти
19
Ягиелка
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Ягиелка
12
Леннон
10
Деулофеу
10
Деулофеу
12
Леннон
4
Фултон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Фултон
77
Барроу
12
Дайер
12
Дайер
77
Барроу
Остались в запасе
Эвертон
Суонси
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Борха
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Эвертон - Суонси
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
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