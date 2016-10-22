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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 22 октября 2016
Ливерпуль
22.10.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
20'
С. Мане
35'
Ф. Коутиньо
81'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хендерсон
88'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Ф. Коутиньо
88'
85'
Желтая карточка
Д. Моррисон
81'
ГОЛ! 2:1!
Г. Маколи
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Лаллана
79'
65'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. МакКлин
57'
Желтая карточка
Д. МакКлин
51'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
М. Филлипс
45'
Замена
К. Брант
️️️️
К. Якоб
43'
Желтая карточка
К. Якоб
ГОЛ! 2:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Мане
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ОП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кариус
32
Матип
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
4-1-4-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
13
Ольссон
15
Доусон
22
Якоб
25
Филлипс
24
Флетчер
89
Шадли
16
МакКлин
23
Рондон
11
Коутиньо
6
Лейва
6
Лейва
11
Коутиньо
10
Лаллана
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Лаллана
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
22
Якоб
11
Брант
11
Брант
22
Якоб
25
Филлипс
7
Моррисон
7
Моррисон
25
Филлипс
16
МакКлин
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
16
МакКлин
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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