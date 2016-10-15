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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 15 октября 2016
Челси
15.10.2016, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Лестер
7'
Д. Коста
33'
Э. Азар
80'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Э. Азар
82'
Замена
О. Эйна
️️️️
В. Мозес
82'
ГОЛ! 3:0!
В. Мозес
Пас отдал
Н. Чалоба
80'
74'
Замена
Э. Кинг
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Педро
68'
67'
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Муса
67'
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Шлупп
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
51'
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Педро
33'
27'
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Н. Матич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Джеффри Шлупп
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
18
Матич
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
23
Эрнандес
5
Морган
6
Хут
12
Амарти
28
Фукс
27
Шлупп
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
7
Муса
9
Варди
9
Педро
15
Чалоба
15
Чалоба
9
Педро
11
Мозес
34
Эйна
34
Эйна
11
Мозес
10
Азар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Азар
11
Олбрайтон
10
Кинг
10
Кинг
11
Олбрайтон
27
Шлупп
26
Марез
26
Марез
27
Шлупп
7
Муса
19
Слимани
19
Слимани
7
Муса
Остались в запасе
Челси
Лестер
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Челси - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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