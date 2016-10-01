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Сандерленд - Вест Бромвич
Сандерленд - Вест Бромвич: обзор матча 01 октября 2016
Сандерленд
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
83'
П. ван Анхолт
35'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вест Бромвич
90'
+6
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+4
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
90'
+1
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Н. Шадли
Замена
Л. Гуч
️️️️
В. Хазри
90'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Я. Кирхгофф
83'
ГОЛ! 1:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Д. Уотмор
83'
73'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
П. МакНэйр
72'
69'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Пас отдал
М. Филлипс
27'
Желтая карточка
К. Якоб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
27
Ян Кирхгофф
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Данкан Уотмор
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сандерленд
12
Мика
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-3-2-2
1
Пикфорд
16
О'Ши
64
Денайе
5
Коне
17
МакНэйр
27
Кирхгофф
22
Манкильо
22
Ндонг
20
Уотмор
9
Дефо
10
Хазри
4-5-1
12
Фостер
12
Ньом
15
Доусон
35
Эванс
36
Маколи
25
Филлипс
89
Шадли
24
Флетчер
22
Якоб
16
МакКлин
23
Рондон
27
Кирхгофф
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
27
Кирхгофф
17
МакНэйр
6
Родуэлл
6
Родуэлл
17
МакНэйр
10
Хазри
7
Гуч
7
Гуч
10
Хазри
16
МакКлин
8
Гарднер
8
Гарднер
16
МакКлин
89
Шадли
7
Моррисон
7
Моррисон
89
Шадли
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
Остались в запасе
Сандерленд
Вест Бромвич
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Мика
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сандерленд - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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