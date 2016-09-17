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Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 17 сентября 2016
Вест Бромвич
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Вест Хэм
8'
Н. Шадли (П)
37'
Х. Саломон Рондон
44'
Д. МакКлин
56'
Н. Шадли
61'
М. Антонио
65'
М. Ланзини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
87'
Желтая карточка
А. Ньом
86'
86'
Желтая карточка
С. Фегули
77'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
А. Масуаку
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Н. Шадли
75'
Замена
А. Ньом
️️️️
Б. Гэллоуэй
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Ланзини
61'
ГОЛ! 4:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Пайет
ГОЛ! 4:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
56'
46'
Замена
Х. Кальери
️️️️
М. Нобл
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Дзадза
ГОЛ! 3:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
Н. Шадли
44'
Желтая карточка
К. Доусон
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Н. Шадли
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Шадли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
89
Насер Шадли
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
24
Даррен Флетчер
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
22
Гэллоуэй
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
25
Филлипс
22
Якоб
16
МакКлин
24
Флетчер
89
Шадли
23
Рондон
4-1-1-2-2
13
Адриан
6
Нордтвейт
39
Коллинс
21
Огбонна
26
Масуаку
8
Куяте
16
Нобл
10
Пайет
22
Ланзини
11
Дзадза
18
Антонио
22
Гэллоуэй
12
Ньом
12
Ньом
22
Гэллоуэй
89
Шадли
7
Моррисон
7
Моррисон
89
Шадли
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
11
Дзадза
8
Фегули
8
Фегули
11
Дзадза
16
Нобл
9
Кальери
9
Кальери
16
Нобл
26
Масуаку
11
Флетчер
11
Флетчер
26
Масуаку
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
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