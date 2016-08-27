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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Суонси
Лестер - Суонси: обзор матча 27 августа 2016
Лестер
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
32'
Д. Варди
52'
У. Морган
80'
Л. Фер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Суонси
86'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Корк
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
80'
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фер
Пас отдал
М. Барроу
Замена
А. Муса
️️️️
М. Олбрайтон
75'
Желтая карточка
Д. Симпсон
70'
66'
Желтая карточка
Л. Фер
59'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
У. Раутледж
59'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Р. Цилер
️️️️
К. Шмейхель
57'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
56'
ГОЛ! 2:0!
У. Морган
Пас отдал
Р. Хут
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
32'
Желтая карточка
Р. Хут
26'
10'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
2
Симпсон
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-1-2-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
3
Кингсли
5
Амат
8
Фер
4
Корк
77
Барроу
10
Сигурдссон
15
Раутледж
12
Льоренте
1
Шмейхель
20
Цилер
20
Цилер
1
Шмейхель
11
Олбрайтон
7
Муса
7
Муса
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
15
Раутледж
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
10
Монтеро
10
Монтеро
10
Сигурдссон
4
Корк
9
МакБарни
9
МакБарни
4
Корк
Остались в запасе
Лестер
Суонси
10
Демарай Грей
ЛВ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лестер - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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