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Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 20 августа 2016
Вест Бромвич
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
9'
Г. Маколи
45'
К. Миральяс
60'
Г. Бэрри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Стекеленбург
81'
Замена
Э. Уилльямс
️️️️
К. Миральяс
Замена
Р. Ламберт
️️️️
С. Бераино
78'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Филлипс
65'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Гарднер
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэрри
Пас отдал
М. Холгейт
Желтая карточка
Й. Ольссон
59'
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Баркли
38'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. МакКарти
Желтая карточка
С. Бераино
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Гарднер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
25
Мэтт Филлипс
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Росс Баркли
АП
16
Джеймс МакКарти
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
36
Маколи
15
Доусон
13
Ольссон
35
Эванс
22
Якоб
8
Гарднер
24
Флетчер
25
Филлипс
38
Бераино
23
Рондон
3-3-2-1-1
1
Стекеленбург
27
Холгейт
19
Ягиелка
5
Уилльямс
26
Мори
5
Гуйе
3
Бэйнс
16
МакКарти
18
Бэрри
6
Баркли
87
Миральяс
8
Гарднер
16
МакКлин
16
МакКлин
8
Гарднер
38
Бераино
17
Ламберт
17
Ламберт
38
Бераино
25
Филлипс
17
Леко
17
Леко
25
Филлипс
Деулофеу
11
Боласи
11
Боласи
Деулофеу
16
МакКарти
9
Лукаку
9
Лукаку
16
МакКарти
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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