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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 14 апреля 2017
Анжер
14.04.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
28'
А. Ди Мария
84'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - ПСЖ
90'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Ди Мария
84'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Замена
К. Берижо
️️️️
Ф. Дьедиу
82'
77'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Н. Пепе
76'
69'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
58'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Р. Томас
12'
12'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
19
Николя Пепе
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Кевин Берижо
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-1-3-3
30
Летеллье
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
25
Сиссоко
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
19
Пепе
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
17
Максвелл
8
Матюиди
12
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
15
Пасторе
10
Кавани
19
Пепе
19
Бамба
19
Бамба
19
Пепе
18
Дьедиу
9
Берижо
9
Берижо
18
Дьедиу
11
Ди Мария
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Ди Мария
8
Матюиди
8
Мотта
8
Мотта
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Моура
7
Моура
15
Пасторе
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Анжер - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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