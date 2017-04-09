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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Нант
Сент-Этьен - Нант: обзор матча 09 апреля 2017
Сент-Этьен
09.04.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Нант
70'
Б. Корнье
15'
П. Накулма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Нант
85'
Замена
А. Туре
️️️️
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
81'
74'
Желтая карточка
П. Накулма
72'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Корнье
Пас отдал
Ш. М'Бенге
70'
Желтая карточка
Ж. Верету
68'
64'
Замена
А. Арит
️️️️
А. Качаниклич
64'
Замена
Я. Бамму
️️️️
Э. Сала
Замена
Жоржиньо
️️️️
К. Монне-Паке
64'
Замена
Б. Корнье
️️️️
О. Селнаэс
56'
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Накулма
Пас отдал
А. Качаниклич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Александер Качаниклич
ПП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Руффье
19
Погба
28
Теофил-Катерин
12
М'Бенге
18
Пьерр-Габриэль
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
4-3-1-2
1
Дюпе
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
20
Качаниклич
30
Жилле
21
Ронжье
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
22
Монне-Паке
7
Жоржиньо
7
Жоржиньо
22
Монне-Паке
10
Селнаэс
10
Корнье
10
Корнье
10
Селнаэс
15
Дюбуа
7
Туре
7
Туре
15
Дюбуа
20
Качаниклич
77
Арит
77
Арит
20
Качаниклич
22
Сала
18
Бамму
18
Бамму
22
Сала
Остались в запасе
Сент-Этьен
Нант
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Сент-Этьен - Нант
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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