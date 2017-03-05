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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 05 марта 2017
Монако
05.03.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
4 : 0
Завершен
Нант
4'
К. Мбаппе
43'
В. Жермен
45+1'
К. Мбаппе
59'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
88'
Желтая карточка
Я. Бамму
Замена
И. Кардона
️️️️
В. Жермен
85'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Б. Силва
78'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
К. Мбаппе
68'
Желтая карточка
Д. Сидибе
66'
62'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Э. Сала
62'
Замена
Я. Бамму
️️️️
Ф. Пардо
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Фабиньо
59'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Силва
45'
+1
Желтая карточка
Жемерсон
45'
45'
Замена
А. Арит
️️️️
А. Томассон
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
К. Глик
43'
42'
Желтая карточка
Ф. Пардо
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Жюль Илоки
ПП
27
Фелипе Пардо
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Нант
1
Реми Риу
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
77
Амин Арит
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
21
Жемерсон
15
Глик
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
20
Силва
18
Лемар
10
Мбаппе
98
Жермен
4-4-1-1
1
Дюпе
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
27
Пардо
30
Жилле
21
Ронжье
20
Илоки
28
Томассон
22
Сала
20
Силва
8
Дирар
8
Дирар
20
Силва
10
Мбаппе
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Мбаппе
98
Жермен
11
Кардона
11
Кардона
98
Жермен
28
Томассон
77
Арит
77
Арит
28
Томассон
27
Пардо
18
Бамму
18
Бамму
27
Пардо
Остались в запасе
Монако
Нант
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Монако - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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