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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ницца
Бордо - Ницца: обзор матча 21 декабря 2016
Бордо
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ницца
90'
+5
Красная карточка
Ю. Бельханда
90'
+1
Красная карточка
М. Балотелли
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
81'
80'
Желтая карточка
В. Косьелло
56'
Замена
В. Бенитес
️️️️
Й. Кардиналь
Желтая карточка
Д. Ролан
36'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
30'
23'
Желтая карточка
М. Ле Марша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЛФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
33
Йоррис Ромель
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
23
Алекси Босетти
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
2-4-1-2
40
Приор
5
Левчук
22
Гайич
23
Вада
28
Тулалан
22
Сертик
18
Плашил
10
Малком
4
Ролан
9
Лаборд
4-3-3
30
Кардиналь
13
Бюрнер
5
Сарр
23
Ле Марша
2
Суке
26
Косьелло
25
Сиприен
14
Сери
14
Плеа
45
Балотелли
20
Бельханда
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
30
Кардиналь
44
Бенитес
44
Бенитес
30
Кардиналь
Остались в запасе
Бордо
Ницца
33
Йоррис Ромель
ЦФ
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
23
Алекси Босетти
ЦФ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Йоррис Ромель
ЦФ
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Остались в запасе
23
Алекси Босетти
ЦФ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бордо - Ницца
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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