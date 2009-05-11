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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 11 мая 2009
Кубань (ЛФЛ)
11.05.2009, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Топчу
+2
+1
Замена
️️️️
Д. Акимов
Замена
И. Лапин
️️️️
А. Гацкан
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Касаев
Замена
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
И. Лебеденко
Желтая карточка
Д. Траоре
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Желтая карточка
Г. Джиоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
10
Андрей Топчу
(К)
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
34
Андрей Ушенин
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
0
Хамину Драман
ЦП
23
Георгий Джиоев
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
11
Алан Касаев
ЦФ
Ростов
16
Вениамин Мандрыкин
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
81
Михаил Осинов
(К)
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
Ростов
1
Роман Герус
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-2
62
Ботвиньев
98
Боавентура
10
Топчу
2
Засеев
14
Хагуш
34
Ушенин
2
Кайта
0
Драман
23
Джиоев
11
Касаев
15
Траоре
4-4-2
16
Мандрыкин
4
Астафьев
6
Ленгиел
0
Рожков
33
Анджелкович
0
Хонг
81
Осинов
24
Кульчий
8
Гацкан
98
Акимов
10
Лебеденко
10
Топчу
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
10
Топчу
11
Касаев
8
Тлисов
8
Тлисов
11
Касаев
8
Гацкан
21
Лапин
21
Лапин
8
Гацкан
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Артем Семка
ЦП
1
Роман Герус
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
22000 из 31654 зрителей (69%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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