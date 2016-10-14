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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 14 октября 2016
Ницца
14.10.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лион
5'
П. Байссе
76'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
Замена
В. Эйссерик
️️️️
Ю. Бельханда
90'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Балотелли
87'
Желтая карточка
М. Балотелли
85'
83'
Замена
Рафаэл
️️️️
Ж. Гаспар
Замена
В. Косьелло
️️️️
Ж. Мишель Сери
83'
Пенальти не реализован!
М. Балотелли
81'
80'
Желтая карточка
Ж. Гаспар
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мишель Сери
76'
Желтая карточка
Данте
72'
64'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Ферри
45'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Янга-Мбива
43'
Желтая карточка
С. Дардер
28'
Красная карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
Дальберт
25'
21'
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ! 1:0!
П. Байссе
Пас отдал
М. Сарр
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
4
Данте
5
Сарр
44
Байссе
29
Дальберт
21
Перейра
6
Вальтер
20
Бельханда
14
Сери
25
Сиприен
45
Балотелли
4-1-4-1
1
Лопеш
2
Маммана
2
Янга-Мбива
21
Морель
31
Рыбус
25
Гоналон
25
Гаспар
4
Ферри
10
Дардер
8
Толиссо
10
Фекир
14
Сери
26
Косьелло
26
Косьелло
14
Сери
20
Бельханда
9
Эйссерик
9
Эйссерик
20
Бельханда
45
Балотелли
14
Плеа
14
Плеа
45
Балотелли
25
Гаспар
2
Рафаэл
2
Рафаэл
25
Гаспар
2
Янга-Мбива
18
Геззаль
18
Геззаль
2
Янга-Мбива
4
Ферри
91
Ляказетт
91
Ляказетт
4
Ферри
Остались в запасе
Ницца
Лион
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ницца - Лион
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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