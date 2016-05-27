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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Волгарь
Анжи - Волгарь: обзор матча 27 мая 2016
Анжи
27.05.2016, пятница, 19:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Волгарь
7'
Д. Лазич
34'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волгарь
87'
Желтая карточка
Р. Газзаев
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Л. Эбесилио
83'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Я. Боли
79'
76'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Д. Иванов
76'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Коломийченко
72'
Желтая карточка
С. Зуйков
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Мутари
67'
67'
Замена
А. Сутормин
️️️️
И. Лукьяновс
Пенальти не реализован!
Я. Боли
66'
65'
Желтая карточка
А. Байрыев
Желтая карточка
Ш. Гасанов
50'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазич
Пас отдал
Ш. Гасанов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ПЗ
18
Иван Маевский
ЛП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
6
Джонатан Менса
ЦП
20
Амаду Мутари
АП
75
Тагир Мусалов
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
32
Сергей Терехов
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-4-1-1
1
Юрченко
17
Тигиев
3
Гасанов
2
Жиров
4
Лазич
18
Маевский
6
Эбесилио
6
Менса
75
Мусалов
20
Мутари
10
Боли
4-5-1
71
Бучнев
32
Терехов
13
Иванов
28
Байрыев
23
Зуйков
10
Букия
11
Петрович
10
Лукьяновс
33
Кренделев
15
Коломийченко
9
Асильдаров
6
Эбесилио
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
6
Эбесилио
20
Мутари
7
Бериша
7
Бериша
20
Мутари
10
Боли
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Боли
13
Иванов
10
Газзаев
10
Газзаев
13
Иванов
15
Коломийченко
9
Веркашанский
9
Веркашанский
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Лукьяновс
Остались в запасе
Анжи
Волгарь
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Остались в запасе
11
Александр Болонин
ЛВ
88
Степан Сикач
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Статистика матча Анжи - Волгарь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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