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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волгарь - Анжи
Волгарь - Анжи: обзор матча 24 мая 2016
Волгарь
24.05.2016, вторник, 18:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Анжи
90+2'
Я. Боли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Анжи
90'
+4
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Я. Боли
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Я. Боли
80'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Мутари
Замена
Р. Болов
️️️️
Ш. Асильдаров
78'
74'
Желтая карточка
А. Мутари
74'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Ш. Гасанов
71'
Желтая карточка
Д. Лазич
Замена
Б. Петрович
️️️️
О. Алейник
64'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
32
Сергей Терехов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Александр Кренделев
(К)
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
34
Олег Алейник
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Анжи
1
Давид Юрченко
(К)
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ПЗ
18
Иван Маевский
ЛП
75
Тагир Мусалов
ЛП
20
Амаду Мутари
ЦП
6
Джонатан Менса
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
23
Зуйков
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
9
Яковлев
33
Кренделев
10
Лукьяновс
34
Алейник
9
Асильдаров
4-5-1
1
Юрченко
4
Лазич
2
Жиров
3
Гасанов
17
Тигиев
18
Маевский
20
Мутари
6
Менса
6
Эбесилио
75
Мусалов
10
Боли
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
34
Алейник
11
Петрович
11
Петрович
34
Алейник
9
Асильдаров
88
Болов
88
Болов
9
Асильдаров
20
Мутари
7
Бериша
7
Бериша
20
Мутари
10
Боли
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
10
Боли
3
Гасанов
99
Абдулавов
99
Абдулавов
3
Гасанов
Остались в запасе
Волгарь
Анжи
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
Остались в запасе
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
19
Карлен Мкртчян
ЦП
Статистика матча Волгарь - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
Волгарь
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
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2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Назаров Владислав
Лунев Кирилл
Инспектор:
Спирин Алексей
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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