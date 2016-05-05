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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Вильярреал
Ливерпуль - Вильярреал: обзор матча 05 мая 2016
Ливерпуль
05.05.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Вильярреал
7'
Бруно (АГ)
63'
Д. Старридж
81'
А. Лаллана
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вильярреал
90'
+4
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Старридж
90'
+2
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
89'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Коутиньо
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Старридж
81'
73'
Замена
Д. Бонера
️️️️
Джонатан
71'
Вторая желтая
В. Руис
68'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Р. Фирмино
63'
60'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
40'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Н. Клайн
35'
30'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Бруно
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
5
Морено
2
Туре
6
Ловрен
17
Клайн
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
15
Старридж
9
Фирмино
4-3-1-2
23
Ареоля
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
6
Джонатан
17
Пина
21
Бруно
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
15
Старридж
6
Лейва
6
Лейва
15
Старридж
11
Коутиньо
7
Аллен
7
Аллен
11
Коутиньо
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
6
Джонатан
23
Бонера
23
Бонера
6
Джонатан
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
Остались в запасе
Ливерпуль
Вильярреал
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Ливерпуль - Вильярреал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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