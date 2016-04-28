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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Ливерпуль
Вильярреал - Ливерпуль: обзор матча 28 апреля 2016
Вильярреал
28.04.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Ливерпуль
90+2'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Ливерпуль
ГОЛ! 1:0!
Адриан
Пас отдал
Д. Суарес
90'
+2
90'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Фирмино
Замена
М. Мусаккио
️️️️
Э. Байи
76'
Травма
Э. Байи
75'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
74'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Джонатан
72'
Желтая карточка
Х. Коста
60'
46'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
(К)
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
33
Джордон Айб
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Байи
4
Руис
2
Гаспар
17
Пина
21
Бруно
6
Джонатан
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-3-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
2
Туре
6
Ловрен
5
Морено
7
Аллен
6
Лейва
20
Милнер
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
3
Байи
37
Мусаккио
37
Мусаккио
3
Байи
6
Джонатан
70
Кастильехо
70
Кастильехо
6
Джонатан
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
9
Фирмино
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Фирмино
Остались в запасе
Вильярреал
Ливерпуль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вильярреал - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD
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