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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Нидерланды
Беларусь - Нидерланды: обзор матча 07 октября 2017
Беларусь
07.10.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Нидерланды
24'
Д. Проппер
84'
А. Роббен (П)
90+3'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Нидерланды
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Роббен
Желтая карточка
А. Риос
76'
60'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Н. Сигневич
59'
58'
Желтая карточка
Д. Янмат
Желтая карточка
С. Баланович
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Проппер
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Максим Володько
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
0
Александр Карницкий
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
10
Алексей Риос
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Арьен Роббен
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
2-5-1-1
12
Черник
13
Баланович
6
Политевич
0
Карницкий
18
Маевский
2
Драгун
10
Риос
22
Стасевич
5
Володько
0
Сигневич
4-4-2
13
Силлессен
14
Рекик
4
ван Дейк
0
Янмат
17
Блинд
11
Роббен
0
Проппер
8
Вейналдум
18
Вилена
18
Янссен
19
Бабел
Остались в запасе
Беларусь
Нидерланды
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
19
Юрий Ковалев
ПП
10
Антон Сарока
ЦФ
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Беларусь - Нидерланды
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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Нидерланды
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