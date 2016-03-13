Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Уотфорд
Арсенал - Уотфорд: обзор матча 13 марта 2016
Арсенал
13.03.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Уотфорд
88'
Д. Уэлбек
50'
О. Игало
64'
А. Гедиура
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Уотфорд
ГОЛ! 1:2!
Д. Уэлбек
88'
82'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
О. Игало
77'
Замена
А. Абди
️️️️
А. Гедиура
Желтая карточка
М. Озил
74'
73'
Замена
И. Анья
️️️️
Э. Капу
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
68'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Х. Кэмпбелл
68'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Эль-Ненни
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Гедиура
50'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
43'
Желтая карточка
К. Пантилимон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Оспина
3
Гиббс
3
Паулиста
12
Чамберс
4
Мертезакер
13
Коклен
6
Эль-Ненни
10
Озил
9
Жиру
10
Кэмпбелл
4
Санчес
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
20
Кэткарт
4
Предль
15
Аке
6
Капу
26
Уотсон
6
Гедиура
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
10
Кэмпбелл
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Кэмпбелл
6
Гедиура
22
Абди
22
Абди
6
Гедиура
6
Капу
21
Анья
21
Анья
6
Капу
9
Игало
39
Амрабат
39
Амрабат
9
Игало
Остались в запасе
Арсенал
Уотфорд
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
4
Марио Суарес
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Арсенал - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Арсенал
Уотфорд
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+