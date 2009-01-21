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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 21 января 2009
Валенсия
21.01.2009, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
6'
Д. Вилья
83'
Р. Бараха
87'
Х. Мата
53'
Л. Фабиано
68'
Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Адриано
ГОЛ! 3:2!
Х. Мата
ГОЛ! 2:2!
Р. Бараха
Замена
Эду
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Х. Мата
️️️️
Висенте
Желтая карточка
Х. Мадуро
ГОЛ! 1:2!
Адриано
ГОЛ! 1:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Д. Капель
Замена
Д. Капель
️️️️
Х. Навас
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Д. Вилья
15'
14'
Желтая карточка
Ж. Эскюде
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Луис Мигел
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Висенте
ПП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Аквивальдо Москера
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Фернандо Наварро
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Адриано
ПП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Ренато
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
0
Эду
ЦП
64
Хуан Мата
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Севилья
17
Диего Капель
ЛП
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4-3-2-1
13
Гуаита
23
Мигел
23
Мадуро
39
Альбиоль
24
Моретти
0
Бараха
6
Альбельда
14
Висенте
21
Сильва
17
Хоакин
7
Вилья
3-2-2-2
25
Палоп
16
Навас
5
Скиллачи
14
Эскюде
3
Наварро
3
Москера
3
Адриано
16
Мареска
11
Ренато
9
Фабиано
6
Альбельда
0
Эду
0
Эду
6
Альбельда
14
Висенте
64
Мата
64
Мата
14
Висенте
7
Вилья
23
Морьентес
23
Морьентес
7
Вилья
16
Навас
17
Капель
17
Капель
16
Навас
3
Адриано
23
Арментерос
23
Арментерос
3
Адриано
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
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Райо Вальекано
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Валенсия
1 : 2
24.10.2026
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Валенсия
0 : 0
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2 : 2
11.10.2026
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- : -
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0 : 0
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Севилья
2 : 0
26.10.2026
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Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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