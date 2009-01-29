Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 29 января 2009
Севилья
29.01.2009, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Валенсия
37'
Ф. Кануте
90'
С. Скиллачи
9'
К. Марчена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Валенсия
Замена
И. Драгутинович
️️️️
Л. Фабиано
+2
+1
Желтая карточка
Д. Альбельда
ГОЛ! 2:1!
С. Скиллачи
Пас отдал
А. Москера
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
Эду
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
️️️️
А. Душер
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Бараха
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Висенте
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Ф. Кануте
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кануте
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
Д. Капель
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:1!
К. Марчена
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Аквивальдо Москера
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
0
Эду
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
3-2-2-2
25
Палоп
3
Москера
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Наварро
16
Навас
3
Адриано
22
Душер
11
Кануте
9
Фабиано
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
23
Мадуро
24
Марчена
24
Моретти
6
Альбельда
0
Бараха
17
Хоакин
64
Мата
14
Висенте
21
Сильва
9
Фабиано
3
Драгутинович
3
Драгутинович
9
Фабиано
3
Адриано
17
Капель
17
Капель
3
Адриано
21
Сильва
0
Эду
0
Эду
21
Сильва
0
Бараха
99
Фернандеш
99
Фернандеш
0
Бараха
14
Висенте
23
Морьентес
23
Морьентес
14
Висенте
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
Главный тренер
Маноло Хименес
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Валенсия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+