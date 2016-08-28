Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 28 августа 2016
Ди Си Юнайтед
28.08.2016, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
6 : 2
Завершен
Чикаго Файр
25'
Л. Акоста
89'
Н. ДеЛеон
31'
М. де Лиув
45'
Р. Кочиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
ГОЛ! 2:2!
Н. ДеЛеон
89'
Замена
Нани
️️️️
П. Нярко
80'
70'
Замена
М. Стивенс
️️️️
М. Полстер
47'
Желтая карточка
М. де Лиув
45'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кочиш
Замена
Р. Винсент
️️️️
Д. Джеффри
37'
36'
Желтая карточка
Й. Каппельхоф
31'
ГОЛ! 1:1!
М. де Лиув
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
25'
Желтая карточка
Д. Джеффри
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
33
Патрик Нярко
ЛП
32
Лусиано Акоста
ЦП
25
Джаред Джеффри
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Чикаго Файр
1
Шон Джонсон
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЛП
30
Рэзван Кочиш
АП
21
Луис Солиньяк
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
17
Нани
ЛВ
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Чикаго Файр
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
26
Майкл Стивенс
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
48
Джои Калистри
ЦФ
4-3
28
Хамид
32
Боссвелл
2
Кемп
5
Франклин
15
Бирнбаум
33
Нярко
25
Джеффри
32
Акоста
4-1-1-2
1
Джонсон
40
Винсент
27
Кэмпбелл
33
Мейра
2
Каппельхоф
8
Полстер
30
Кочиш
8
де Лиув
21
Солиньяк
25
Джеффри
26
Винсент
26
Винсент
25
Джеффри
33
Нярко
17
Нани
17
Нани
33
Нярко
8
Полстер
26
Стивенс
26
Стивенс
8
Полстер
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
48
Трэвис Уорра
ВР
14
Ник ДеЛеон
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
48
Джои Калистри
ЦФ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
14
Ник ДеЛеон
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Остались в запасе
48
Джои Калистри
ЦФ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+