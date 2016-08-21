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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 21 августа 2016
Ди Си Юнайтед
21.08.2016, воскресенье, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
38'
Ш. Райт-Филлипс
64'
Ф. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
64'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Мартинс
38'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Л. Акоста
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
32
Бобби Боссвелл
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
2
Тэйлор Кемп
ЦЗ
5
Шон Франклин
ЦЗ
33
Патрик Нярко
ЛП
31
Марсело Сарвас
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
25
Джаред Джеффри
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
27
Шон Дэвис
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
АП
8
Фелипе Мартинс
ПП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Кайл Рейниш
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
4-1-3
28
Хамид
32
Боссвелл
2
Кемп
5
Франклин
15
Бирнбаум
31
Сарвас
33
Нярко
25
Джеффри
32
Акоста
2-3-1-1
31
Роблес
23
Зубар
92
Лоуренс
8
Мартинс
98
Райт-Филлипс
27
Дэвис
16
Клестан
13
Грелла
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
9
Альваро Саборио
ЦФ
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
17
Нани
ЛВ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
24
Кайл Рейниш
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
9
Альваро Саборио
ЦФ
48
Трэвис Уорра
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
26
Роб Винсент
ОП
14
Ник ДеЛеон
ЦП
17
Нани
ЛВ
13
Ламар Нигл
ЦФ
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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