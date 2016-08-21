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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Орландо Сити
Колорадо - Орландо Сити: обзор матча 21 августа 2016
Колорадо
21.08.2016, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Орландо Сити
Замена
Д. Баджи
️️️️
К. Дойл
90'
Замена
М. Азира
️️️️
С. Кронин
81'
79'
Желтая карточка
Б. Ши
Замена
М. Паппа
️️️️
С. Ле То
75'
66'
Желтая карточка
Д. Матеос
Желтая карточка
К. Дойл
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
8
Диллон Пауэрс
ЛП
11
Шкелзен Гаши
АП
6
Сэм Кронин
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Себастьен Ле То
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
20
Брек Ши
ЦП
5
Сервандо Карраско
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
10
Марко Паппа
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
14
Люк Боден
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
13
Хаджи Барри
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ховард
23
Барлинг
4
Бач
94
Хаестон
44
Сьеберг
15
Миллер
8
Пауэрс
6
Кронин
11
Гаши
9
Ле То
9
Дойл
2-3-1
17
Бендик
12
Элстон
44
Матеос
5
Карраско
20
Ши
23
Ночерино
9
Ларин
9
Ле То
10
Паппа
10
Паппа
9
Ле То
6
Кронин
22
Азира
22
Азира
6
Кронин
9
Дойл
14
Баджи
14
Баджи
9
Дойл
Остались в запасе
Колорадо
Орландо Сити
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
14
Люк Боден
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
5
Мекейл Уилльямс
ЦЗ
39
Деннис Кастильо
ЦЗ
33
Харед Уоттс
ЦП
Остались в запасе
14
Люк Боден
ЦЗ
36
Ел Эдвардс
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
11
Карлос Ривас
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
13
Хаджи Барри
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Колорадо - Орландо Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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