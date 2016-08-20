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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
Сан-Хосе - Динамо Хьюстон: обзор матча 20 августа 2016
Сан-Хосе
20.08.2016, суббота, 06:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
54'
В. Бернардес
6'
Р. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
86'
Желтая карточка
О. Гарсия
Желтая карточка
В. Бернардес
55'
54'
Желтая карточка
Д. Уиллис
ГОЛ! 1:1!
В. Бернардес
54'
Желтая карточка
Д. Стюарт
48'
18'
Желтая карточка
Х. Анибаба
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кларк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
4
Марвелл Вайнн
ЦЗ
10
Джордан Стюарт
ЦЗ
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЛП
20
Анибал Годой
ЦП
7
Корделл Като
ПП
91
Альберто Кинтеро
ПП
25
Квинси Амариква
ЦФ
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
14
Алекс
ЦП
8
Кристиан Майдана
АП
13
Рикардо Кларк
ПП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сан-Хосе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
4
Агус
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
9
Эрик Торрес
ЦФ
12
Уилл Брюин
ЦФ
3-4-2
22
Бингхэм
4
Вайнн
10
Стюарт
26
Бернардес
6
Салинас
7
Като
20
Годой
91
Кинтеро
8
Вондоловски
25
Амариква
3-2-2-1-1
31
Уиллис
2
Анибаба
18
Хорст
5
Родригес
22
Уилльямс
27
Гарсия
13
Кларк
14
Алекс
8
Майдана
19
Манотас
Остались в запасе
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
1
Тайлер Дерич
ВР
4
Агус
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
9
Эрик Торрес
ЦФ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
20
Шон Фрэнсис
ЦЗ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
4
Агус
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
9
Эрик Торрес
ЦФ
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Сан-Хосе - Динамо Хьюстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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