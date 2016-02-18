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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Байер
Спортинг - Байер: обзор матча 18 февраля 2016
Спортинг
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Байер
26'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Байер
85'
Замена
Р. Хильберт
️️️️
Т. Едвай
79'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
А. Мехмеди
Вторая желтая
Р. Семеду
74'
Замена
Эвертон
️️️️
С. Коатес
73'
66'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ю. Брандт
Замена
И. Слимани
️️️️
А. Аквилани
62'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Гутьеррес
62'
Желтая карточка
Р. Семеду
58'
46'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
30'
Желтая карточка
А. Мехмеди
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Т. Едвай
22'
Желтая карточка
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спортинг
26
Ажбе Юг
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
4
Джефферсон
27
Перейра
4
Коатес
35
Семеду
10
Карвалью
23
Мариу
20
Аквилани
20
Карлос Манэ
19
Гутьеррес
22
Руис
4-1-1-2-2
1
Лено
21
Топрак
4
Едвай
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
14
Мехмеди
11
Кисслинг
4
Коатес
4
Эвертон
4
Эвертон
4
Коатес
19
Гутьеррес
15
Силва
15
Силва
19
Гутьеррес
20
Аквилани
19
Слимани
19
Слимани
20
Аквилани
8
Брандт
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Брандт
14
Мехмеди
39
Хенрикс
39
Хенрикс
14
Мехмеди
4
Едвай
19
Хильберт
19
Хильберт
4
Едвай
Остались в запасе
Спортинг
Байер
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
26
Ажбе Юг
ВР
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
26
Ажбе Юг
ВР
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Спортинг - Байер
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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