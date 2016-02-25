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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Спортинг
Байер - Спортинг: обзор матча 25 февраля 2016
Байер
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Спортинг
30'
К. Беллараби
65'
К. Беллараби
87'
Х. Чалханоглу
38'
Ж. Мариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Спортинг
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
+4
Замена
Р. Крузе
️️️️
К. Пападопулос
88'
ГОЛ! 3:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Д. Та
87'
Желтая карточка
А. Мехмеди
80'
78'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Б. Сезар
67'
Замена
И. Слимани
️️️️
Т. Гутьеррес
ГОЛ! 2:1!
К. Беллараби
Пас отдал
А. Рамальо
65'
62'
Замена
Б. Руис
️️️️
К. Манэ
Замена
А. Рамальо
️️️️
Ш. Кисслинг
62'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ю. Брандт
45'
38'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мариу
33'
Желтая карточка
В. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Чичарито
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Спортинг
26
Ажбе Юг
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Матеус Перейра
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лено
18
Венделл
14
Пападопулос
4
Та
4
Едвай
23
Крамер
20
Чалханоглу
8
Брандт
38
Беллараби
14
Чичарито
11
Кисслинг
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
4
Джефферсон
5
Налдо
4
Эвертон
27
Перейра
10
Карвалью
11
Сезар
20
Аквилани
23
Мариу
20
Карлос Манэ
19
Гутьеррес
11
Кисслинг
5
Рамальо
5
Рамальо
11
Кисслинг
14
Пападопулос
10
Крузе
10
Крузе
14
Пападопулос
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Мехмеди
8
Брандт
11
Сезар
10
Мартинш
10
Мартинш
11
Сезар
20
Карлос Манэ
22
Руис
22
Руис
20
Карлос Манэ
19
Гутьеррес
19
Слимани
19
Слимани
19
Гутьеррес
Остались в запасе
Байер
Спортинг
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
10
Матеус Перейра
АП
26
Ажбе Юг
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
26
Ажбе Юг
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Байер - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Бай-Арена
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