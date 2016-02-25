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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Галатасарай
Лацио - Галатасарай: обзор матча 25 февраля 2016
Лацио
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Галатасарай
59'
М. Пароло
61'
Ф. Андерсон
72'
М. Клозе
63'
Я. Озтекин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Галатасарай
85'
Замена
Б. Киса
️️️️
Р. Донк
76'
Замена
О. Адин
️️️️
Я. Озтекин
ГОЛ! 3:1!
М. Клозе
Пас отдал
Ш. Раду
72'
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Матри
70'
66'
Замена
У. Булут
️️️️
С. Сариоглу
63'
ГОЛ! 2:1!
Я. Озтекин
Пас отдал
С. Сариоглу
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
А. Матри
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
Пас отдал
Л. Билья
59'
Замена
А. Кандрева
️️️️
С. Лулич
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
33
Маурисио
4
Бишевац
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
6
Билья
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
21
Матри
3-2-2-2
16
Муслера
27
Шеджу
64
Денайе
22
Балта
4
Донк
23
Кароль
8
Инан
7
Озтекин
10
Снейдер
10
Подольски
19
Лулич
87
Кандрева
87
Кандрева
19
Лулич
21
Матри
11
Клозе
11
Клозе
21
Матри
7
Озтекин
29
Адин
29
Адин
7
Озтекин
4
Донк
5
Киса
5
Киса
4
Донк
55
Сариоглу
9
Булут
9
Булут
55
Сариоглу
Остались в запасе
Лацио
Галатасарай
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Лацио - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА HD
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