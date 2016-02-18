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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Лацио
Галатасарай - Лацио: обзор матча 18 февраля 2016
Галатасарай
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Лацио
12'
С. Сариоглу
21'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Лацио
90'
Замена
С. Маури
️️️️
С. Лулич
Замена
Я. Озтекин
️️️️
У. Снейдер
89'
Замена
У. Булут
️️️️
С. Сариоглу
78'
77'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
О. Адин
️️️️
Л. Кароль
71'
69'
Замена
М. Клозе
️️️️
А. Матри
60'
Желтая карточка
М. Пароло
58'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Ф. Андерсон
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Билья
Желтая карточка
Р. Донк
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Сариоглу
Пас отдал
Р. Донк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Галатасарай
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-2-1-2
16
Муслера
27
Шеджу
22
Гюнтер
64
Денайе
23
Кароль
22
Балта
8
Инан
10
Подольски
10
Снейдер
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
26
Раду
33
Маурисио
29
Худт
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
7
Андерсон
21
Матри
23
Кароль
29
Адин
29
Адин
23
Кароль
10
Снейдер
7
Озтекин
7
Озтекин
10
Снейдер
55
Сариоглу
9
Булут
9
Булут
55
Сариоглу
19
Лулич
6
Маури
6
Маури
19
Лулич
7
Андерсон
87
Кандрева
87
Кандрева
7
Андерсон
21
Матри
11
Клозе
11
Клозе
21
Матри
Остались в запасе
Галатасарай
Лацио
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
5
Билал Киса
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Галатасарай - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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