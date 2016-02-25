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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Вильярреал
Наполи - Вильярреал: обзор матча 25 февраля 2016
Наполи
25.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Вильярреал
17'
М. Гамшик
59'
Т. Пина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Вильярреал
84'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
Желтая карточка
Жоржиньо
84'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Лопес
79'
77'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Рукавина
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Вальдифиори
75'
71'
Замена
Адриан
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
К. Маджо
️️️️
И. Стринич
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пина
Пас отдал
Д. Суарес
36'
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Д. Лопес
34'
Желтая карточка
М. Гамшик
26'
26'
Желтая карточка
А. Рукавина
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Наполи
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
39
Альбиоль
23
Стринич
21
Кирикеш
4
Хюсай
5
Лопес
17
Гамшик
16
Вальдифиори
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Мертенс
3-2-2-1-2
23
Ареоля
37
Мусаккио
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
24
Коста
17
Пина
21
Бруно
4
Суарес
9
Сольдадо
94
Бакамбу
16
Вальдифиори
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
16
Вальдифиори
23
Стринич
11
Маджо
11
Маджо
23
Стринич
5
Лопес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
5
Лопес
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
2
Рукавина
70
Кастильехо
70
Кастильехо
2
Рукавина
9
Сольдадо
20
Адриан
20
Адриан
9
Сольдадо
Остались в запасе
Наполи
Вильярреал
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Наполи - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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