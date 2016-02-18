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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Наполи
Вильярреал - Наполи: обзор матча 18 февраля 2016
Вильярреал
18.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Наполи
82'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Наполи
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
+1
Желтая карточка
М. Мусаккио
86'
84'
Желтая карточка
Л. Инсинье
83'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
82'
73'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
73'
67'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Габбиадини
67'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Баптистао
61'
38'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Джонатан
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
20
Адриан
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
4
Суарес
9
Сольдадо
12
Баптистао
4-1-2-3
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
23
Стринич
3
Кулибали
5
Лопес
16
Вальдифиори
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
11
Габбиадини
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
6
Джонатан
70
Кастильехо
70
Кастильехо
6
Джонатан
12
Баптистао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
12
Баптистао
5
Лопес
25
Аллан
25
Аллан
5
Лопес
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
9
Игуаин
9
Игуаин
11
Габбиадини
Остались в запасе
Вильярреал
Наполи
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Вильярреал - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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