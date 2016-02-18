Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Рапид
Валенсия - Рапид: обзор матча 18 февраля 2016
Валенсия
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
6 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Рапид
4'
С. Мина
10'
Д. Парехо
25'
С. Мина
29'
А. Негредо
35'
А. Гомеш
89'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Рапид
ГОЛ! 6:0!
Родриго
Пас отдал
Р. Везо
89'
87'
Замена
Д. Алар
️️️️
Ф. Шобесбергер
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Канселу
76'
76'
Желтая карточка
Т. Пецос
Желтая карточка
Ж. Канселу
70'
Замена
Родриго
️️️️
А. Гомеш
68'
64'
Желтая карточка
С. Граховац
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Д. Парехо
59'
57'
Желтая карточка
Ш. Шваб
46'
Замена
Т. Мург
️️️️
Ф. Кайнц
45'
+1
Замена
С. Граховац
️️️️
М. Хофманн
ГОЛ! 5:0!
А. Гомеш
Пас отдал
С. Мина
35'
ГОЛ! 4:0!
А. Негредо
Пас отдал
С. Мина
29'
ГОЛ! 3:0!
С. Мина
Пас отдал
П. Пьятти
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
Пас отдал
С. Мина
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
А. Гомеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Матей Йелич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Валенсия
1
Хауме
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Томи Корреа
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Райан
14
Гайя
21
Рубен Везо
33
Сантос
2
Канселу
15
Данило
10
Парехо
20
Гомеш
10
Пьятти
77
Мина
21
Негредо
3-2-3-1-1
30
Штребингер
91
Штангль
3
Павелич
6
Зоннляйтнер
11
Хофманн
28
Хофманн
22
Шваб
7
Шобесбергер
6
Пецос
11
Кайнц
9
Йелич
2
Канселу
19
Барраган
19
Барраган
2
Канселу
10
Парехо
18
Фуэго
18
Фуэго
10
Парехо
20
Гомеш
19
Родриго
19
Родриго
20
Гомеш
28
Хофманн
15
Граховац
15
Граховац
28
Хофманн
11
Кайнц
99
Мург
99
Мург
11
Кайнц
7
Шобесбергер
19
Алар
19
Алар
7
Шобесбергер
Остались в запасе
Валенсия
Рапид
1
Хауме
ВР
29
Вилфрид Заибо
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
29
Вилфрид Заибо
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Валенсия - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Рапид
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
12:31
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+