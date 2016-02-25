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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Валенсия
Рапид - Валенсия: обзор матча 25 февраля 2016
Рапид
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Валенсия
59'
Родриго
64'
С. Фегули
72'
П. Пьятти
88'
Р. Везо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Валенсия
88'
ГОЛ! 0:4!
Р. Везо
Пас отдал
П. Пьятти
Замена
Л. Шауб
️️️️
Т. Мург
83'
79'
Замена
К. Тропи
️️️️
Х. Фуэго
72'
ГОЛ! 0:3!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Фегули
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Д. Алар
70'
65'
Замена
Р. Мир
️️️️
А. Негредо
Замена
М. Йелич
️️️️
Ф. Просеник
64'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Фегули
Пас отдал
Данило
59'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Х. Фуэго
Желтая карточка
М. Хофманн
57'
46'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
М. Павелич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
27
Филипп Просеник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
34
Тамаш Санто
ЦП
28
Томи Корреа
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
35
Карлос Тропи
ЦП
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
30
Штребингер
3
Павелич
28
Хофманн
6
Зоннляйтнер
8
Вебер
15
Граховац
6
Пецос
99
Мург
22
Шваб
27
Просеник
19
Алар
4-2-1-1-2
13
Райан
19
Барраган
21
Рубен Везо
13
Мустафи
14
Гайя
8
Фегули
15
Данило
18
Фуэго
10
Пьятти
19
Родриго
21
Негредо
19
Алар
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
19
Алар
99
Мург
21
Шауб
21
Шауб
99
Мург
27
Просеник
9
Йелич
9
Йелич
27
Просеник
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
18
Фуэго
35
Тропи
35
Тропи
18
Фуэго
21
Негредо
17
Мир
17
Мир
21
Негредо
Остались в запасе
Рапид
Валенсия
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
1
Хауме
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
34
Тамаш Санто
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Фран Вильяльба
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Рапид - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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