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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Бельгия
Швеция - Бельгия: обзор матча 22 июня 2016
Швеция
22.06.2016, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
84'
Р. Наингголан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Бельгия
90'
+3
Замена
Д. Ориги
️️️️
Э. Азар
87'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Р. Лукаку
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Э. Зенгин
️️️️
Э. Форсберг
82'
71'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Я. Карраско
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
С. Ларссон
70'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Берг
63'
45'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
Э. Йоханссон
36'
Желтая карточка
А. Экдаль
33'
31'
Желтая карточка
Т. Менье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
18
Мартин Ольссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
13
Эрик Йоханссон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
9
Маркус Берг
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
(К)
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
4
Раджа Наингголан
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Швеция
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
1
Исакссон
18
Ольссон
4
Гранквист
13
Йоханссон
3
Линделеф
13
Экдаль
9
Чельстрем
7
Ларссон
10
Форсберг
10
Ибрагимович
9
Берг
4-1-1-3-1
1
Куртуа
15
Менье
3
Вермален
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
6
Витсель
4
Наингголан
11
Карраско
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
10
Форсберг
22
Зенгин
22
Зенгин
10
Форсберг
7
Ларссон
21
Дурмаз
21
Дурмаз
7
Ларссон
9
Берг
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Берг
10
Азар
17
Ориги
17
Ориги
10
Азар
11
Карраско
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Карраско
9
Лукаку
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Лукаку
Остались в запасе
Швеция
Бельгия
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Патрик Карльгрен
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Оскар Левицки
ЦП
19
Эмир Куйович
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Швеция - Бельгия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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